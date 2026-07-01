Obrenović za Euronews Srbija: Rusiji ne odgovara izlazak iz NIS-a, dogovor do kraja jula nije realan

Produženje operativne licence i odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora, docent na Fakultetu političkih nauka, Strahinja Obrenović ne vidi kao nastavak pritisaka na Rusiju, već suprotno.

Smatra da Rusiji nije u interesu da se pregovori okončaju i da izađe iz vlasništva u Naftnoj industriji Srbije. Obrenović ne veruje u mogućnost dogovora do kraja jula. „Teško je očekivati odlučujući korak u pravcu finalizacije kupoprodajnog ugovora. Pre će se nastaviti poslovanje pod licencama, u zavisnosti od odluka OFAC-a“, navodi on. Prema njegovim rečima, produženje rokova ne mora nužno da predstavlja pritisak na Rusiju, već pre okvir koji omogućava nastavak