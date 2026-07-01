Obrenović za Euronews Srbija: Rusiji ne odgovara izlazak iz NIS-a, dogovor do kraja jula nije realan

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Obrenović za Euronews Srbija: Rusiji ne odgovara izlazak iz NIS-a, dogovor do kraja jula nije realan

Produženje operativne licence i odobrenje OFAK-a za nastavak pregovora, docent na Fakultetu političkih nauka, Strahinja Obrenović ne vidi kao nastavak pritisaka na Rusiju, već suprotno.

Smatra da Rusiji nije u interesu da se pregovori okončaju i da izađe iz vlasništva u Naftnoj industriji Srbije. Obrenović ne veruje u mogućnost dogovora do kraja jula. „Teško je očekivati odlučujući korak u pravcu finalizacije kupoprodajnog ugovora. Pre će se nastaviti poslovanje pod licencama, u zavisnosti od odluka OFAC-a“, navodi on. Prema njegovim rečima, produženje rokova ne mora nužno da predstavlja pritisak na Rusiju, već pre okvir koji omogućava nastavak
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Oglasio se NIS: Stigla nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD, evo šta to znači

Oglasio se NIS: Stigla nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD, evo šta to znači

Blic pre 35 minuta
Vuletić: Amerika produženjem rokova za NIS pokazuje da ne želi da ugrozi Srbiju

Vuletić: Amerika produženjem rokova za NIS pokazuje da ne želi da ugrozi Srbiju

Radio 021 pre 2 sata
Đedović Handanović: Svi polako gube strpljenje u pregovorima o NIS, Srbija uradila sve što je do nje

Đedović Handanović: Svi polako gube strpljenje u pregovorima o NIS, Srbija uradila sve što je do nje

Newsmax Balkans pre 2 sata
NIS se oglasio o novoj licenci: Ovo su svi detalji produžene dozvole za rad

NIS se oglasio o novoj licenci: Ovo su svi detalji produžene dozvole za rad

Mondo pre 2 sata
Đedović Handanović: Sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje

Đedović Handanović: Sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje

RTS pre 5 sati
Ekonomski ekspert o NIS-u: Ne zna se šta su Srbija i Mađarska dogovorile - Rafinerija će raditi, ali do kada?

Ekonomski ekspert o NIS-u: Ne zna se šta su Srbija i Mađarska dogovorile - Rafinerija će raditi, ali do kada?

N1 Info pre 6 sati
Jovanović: Ne zna se šta su Srbija i Mađarska dogovorile – Rafinerija će raditi, ali do kada?

Jovanović: Ne zna se šta su Srbija i Mađarska dogovorile – Rafinerija će raditi, ali do kada?

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaSankcijeJANAFkompanija nisofac

Ekonomija, najnovije vesti »

Ćulibrk o Vučićevim ekonomskim merama: Ovo nije ni ekonomski, ni socijalni, ovo je predizborni paket

Ćulibrk o Vučićevim ekonomskim merama: Ovo nije ni ekonomski, ni socijalni, ovo je predizborni paket

Danas pre 2 sata
Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica: Jednokratna pomoć ne rešava probleme, samo privremeno ublažava

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica: Jednokratna pomoć ne rešava probleme, samo privremeno ublažava

Danas pre 3 sata
CLS tvrdi da neće biti studije o uticaju na životnu sredinu za akvarijum na Ušću

CLS tvrdi da neće biti studije o uticaju na životnu sredinu za akvarijum na Ušću

Danas pre 4 sati
Najveći pad cena zlata u poslednjih 13 godina, strah od kamata pogodio plemenite metale

Najveći pad cena zlata u poslednjih 13 godina, strah od kamata pogodio plemenite metale

Radio 021 pre 25 minuta
Tramp prijavio stotine miliona dolara prihoda od kriptovaluta, nekretnina i autorskih prava

Tramp prijavio stotine miliona dolara prihoda od kriptovaluta, nekretnina i autorskih prava

N1 Info pre 20 minuta