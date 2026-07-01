Očekivanja tokom irskog predsedavanja EU, Kovač: Nadam se da ćemo maksimalno iskoristiti trenutak i odblokirati proces

Euronews pre 43 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Očekivanja tokom irskog predsedavanja EU, Kovač: Nadam se da ćemo maksimalno iskoristiti trenutak i odblokirati proces

Irska danas preuzima predsedavanje Savetom Evropske unije.

U fokusu ostaju proširenje, konkurentnost, budžet i bezbednost Unije. U programu irskog predsedavanja navedeno je da se Evropska unija suočava sa nestabilnim i duboko izazovnim globalnim okruženjem, uključujući rat u Ukrajini, krizu na Bliskom istoku, visoke cene energenata i pojačane geopolitičke tenzije, zbog čega će prioritet biti brže i usklađeno donošenje odluka u okviru tri stuba - konkurentnost, vrednosti i bezbednost, navodi se na zvaničnoj internet
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