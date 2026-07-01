Zdravko Ponoš: Pokušaj zastrašivanja, ali ne nas koje pozivaju već građana Srbije

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je za televiziju N1 neposredno pre ulaska u prostorije UKP, da je poziv na razgovor koji je dobio pokušaj zastrašivanja u kontinuitetu na temu „zvučnog topa“ i pokušaj vlasti da se pere od nečega što je očigledno uradila.

Ponoš je dodao da mu je poziv od UKP – Službe za borbu protiv terorizma stigao rano jutros kada se vratio sa puta, kao i da se nije pozvao na imunitet. Moraćemo to da razjasnimo očigledno i u policiji. Dokle će oni biti spremni da idu sa tim zastrašivanjem, ne nas koje pozivaju jer od toga im nema ništa, nego građana Srbije. Mislim da nije loše da na ovo što se dešava u Srbiji obrate pažnju i ovi koji treba da im otključaju klaster 3, koji bi trebalo da pristanu da