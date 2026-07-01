Zdravko Ponoš: Pokušaj zastrašivanja, ali ne nas koje pozivaju već građana Srbije

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Zdravko Ponoš: Pokušaj zastrašivanja, ali ne nas koje pozivaju već građana Srbije

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je za televiziju N1 neposredno pre ulaska u prostorije UKP, da je poziv na razgovor koji je dobio pokušaj zastrašivanja u kontinuitetu na temu „zvučnog topa“ i pokušaj vlasti da se pere od nečega što je očigledno uradila.

Ponoš je dodao da mu je poziv od UKP – Službe za borbu protiv terorizma stigao rano jutros kada se vratio sa puta, kao i da se nije pozvao na imunitet. Moraćemo to da razjasnimo očigledno i u policiji. Dokle će oni biti spremni da idu sa tim zastrašivanjem, ne nas koje pozivaju jer od toga im nema ništa, nego građana Srbije. Mislim da nije loše da na ovo što se dešava u Srbiji obrate pažnju i ovi koji treba da im otključaju klaster 3, koji bi trebalo da pristanu da
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Ponoš pozvan na informativni razgovor Biće ispitan zbog objava o upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine…

Ponoš pozvan na informativni razgovor Biće ispitan zbog objava o upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine

Blic pre 51 minuta
Ponoš pre ulaska u UKP: Poziv na razgovor pokušaj zastrašivanja

Ponoš pre ulaska u UKP: Poziv na razgovor pokušaj zastrašivanja

Danas pre 46 minuta
Novica Antić o pozivu Ponošu da dođe u UKP: Mafijaška vlast zbog verbalnog delikta sad teroriše i parlamentarnu opoziciju

Novica Antić o pozivu Ponošu da dođe u UKP: Mafijaška vlast zbog verbalnog delikta sad teroriše i parlamentarnu opoziciju

Nova pre 46 minuta
Zdravko Ponoš pozvan u UKP

Zdravko Ponoš pozvan u UKP

Glas Šumadije pre 1 sat
Kako je Ponoš reagovao na poziv policije na informativni razgovor?

Kako je Ponoš reagovao na poziv policije na informativni razgovor?

Danas pre 1 sat
Ponošu uručen poziv za informativni razgovor povodom slučaja zvučni top

Ponošu uručen poziv za informativni razgovor povodom slučaja zvučni top

NIN pre 1 sat
Zdravko Ponoš u UKP: Odazvao se pozivu policije (foto)

Zdravko Ponoš u UKP: Odazvao se pozivu policije (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednik SrbijeZdravko PonošKragujevacUKP

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšene dve osobe, zloupotrebom položaja oštetile Poštansku štedionicu za 3,4 miliona dinara

Uhapšene dve osobe, zloupotrebom položaja oštetile Poštansku štedionicu za 3,4 miliona dinara

N1 Info pre 21 minuta
Pronađeno telo mladića koji se utopio kod Loznice

Pronađeno telo mladića koji se utopio kod Loznice

RTV pre 1 minut
U saobraćajnoj nezgodi u Bulevaru Svetog Pantelejmona u Nišu teško povređen mladić

U saobraćajnoj nezgodi u Bulevaru Svetog Pantelejmona u Nišu teško povređen mladić

Južne vesti pre 1 minut
Ponoš pozvan na informativni razgovor Biće ispitan zbog objava o upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine…

Ponoš pozvan na informativni razgovor Biće ispitan zbog objava o upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine

Blic pre 51 minuta
Ponoš pre ulaska u UKP: Poziv na razgovor pokušaj zastrašivanja

Ponoš pre ulaska u UKP: Poziv na razgovor pokušaj zastrašivanja

Danas pre 46 minuta