RHMZ upozorava na nevreme: U Beogradu moguć grad, u naredna dva sata pljuskovi u delovima Srbije

Glas Zaječara pre 51 minuta  |  Izvor: N1
RHMZ upozorava na nevreme: U Beogradu moguć grad, u naredna dva sata pljuskovi u delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode za 2. jul 2026. godine.

Danas će biti, upozorava RHMZ, promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova. U Beogradu je jutros padala kiša, a RHMZ je izdao saopštenje za glavni grad. U glavnom gradu će biti promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim
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