Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog početka sezone odmora

Početak letnje sezone odmora doneo je veći broj vozila na putevima širom Srbije, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na autoputevima, glavnim magistralnim pravcima i prilazima graničnim prelazima.

Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) apeluju na vozače da pre polaska na put pažljivo isplaniraju rutu, informišu se o stanju na putevima i prilagode vožnju uslovima u saobraćaju kako bi putovanje proteklo bez zastoja i bezbedno. Prema jutrošnjim informacijama AMSS-a, na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja, a saobraćaj se odvija nesmetano. Bez čekanja je i na graničnim prelazima, kako za putnička, tako i za teretna vozila.