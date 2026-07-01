Mbape nastavlja jurnjavu sa Mesijem: Francuska sa pola gasa pregazila Švedsku!

Stiče se utisak da se nisu ni oznojili! Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u šesnaestini finala ubedljivo savladali Švedsku rezultatom 3:0. „Trikolori“ su u Njujorku opravdali ulogu favorita i potpuno zasluženo izborili plasman među 16 najboljih selekcija na turniru.

Dvostruki strelac bio je Kilijan Mbape, koji je mrežu Šveđana zatresao u 45. i 74. minutu, dok je jedan pogodak postigao Bredli Barkola u 53. minutu. Odličnu partiju pružio je i Majkl Olise, koji je upisao dve asistencije, a malo mu je nedostajalo da postigne i jedan od najlepših golova prvenstva, pošto su njegove atraktivne makazice završile na stativi. Švedska je u uvodnim minutima pokušavala da iznenadi iz kontranapada i prekida, a prve prilike imali su