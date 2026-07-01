Pobednik rešen već u prvom poluvremenu: Meksiko sačuvao Asteku i plasirao se među 16 najboljih!

Čekaju pobednika iz duela Engleska-DR Kongo! Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u šesnaestini finala na čuvenom stadionu Asteka savladali Ekvador rezultatom 2:0.

Izabranici Havijera Agirea pitanje pobednika rešili su već u prvom poluvremenu, zahvaljujući golovima Hulijana Kinjonesa u 22. i Raula Himenesa u 31. minutu. Ovim trijumfom Meksiko je sačuvao nepobedivost na Mundijalima na stadionu Asteka, a ujedno je upisao i drugu pobedu protiv Ekvadora na svetskim prvenstvima, nakon uspeha iz 2002. godine. Početak utakmice kasnio je sat vremena zbog nevremena i grmljavine, ali to nije poremetilo domaću selekciju, koja je od