Adis Hadžić iz Kalifornije: BiH je već ispunila cilj, ali može da namuči Amerikance

Reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svetskog prvenstva u fudbalu. Utakmica se igra u San Hoseu, a početak je zakazan za dva sata posle ponoći po srednjoevropskom vremenu. O atmosferi uoči meča, očekivanjima američkog tima i iznenađenjima na Mundijalu, za emisiju „Svet i mi“ govorio je Adis Hadžić, novinar sarajevske televizije Nova, koji se javio iz Kalifornije.

Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough Hadžić kaže da se u američkoj javnosti moglo čuti i potcenjivanje reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali da takav odnos ne očekuje od stručnog štaba i igrača SAD. „Kada govorimo o timu, selektoru i igračima, juče sam prisustvovao konferenciji za medije Maurisija Poketina. Takođe, imali smo priliku da razgovaramo i sa američkim fudbalerima. Oni svi imaju dosta respekta prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine i ne verujem da će