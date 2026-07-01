Ambasador Irske u Srbiji: Želimo da klaster 3 u pregovorima sa Srbijom bude otvoren

Ambasador Irske u Srbiji Kevin Kolgan izjavio je danas da podržava otvaranje klastera 3 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (EU), a kako je rekla predsednica skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvira Kovač, Srbija očekuje da će sledeće nedelje ispuniti sve obaveze iz "non-pejpera" kako bi pokrenula pregovarački proces.

Zastave Srbije i EU. FOTO: Srđan Ilić U razgovoru sa članovima skupštinskog Odbora za evropske integracije, povodom irskog preuzimanja predsedavanja Savetom EU, Kolgan je rekao da su za Irsku koristi od članstva u EU bile veoma jasne, jer je od najsiromašnije zemlje tokom 50 godina članstva postala jedna od najbogatijoh država Unije. "To želimo i za druge. Nama je članstvo donelo mir na ostrvu, jer nema konflikata na severu, privukli smo investicije iz Sjedinjenih