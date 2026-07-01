Dvadeset meseci od pada nadstrešnice: Komemorativne šetnje u Novom Sadu i Nišu

Insajder pre 57 minuta  |  Beta
Dvadeset meseci od pada nadstrešnice: Komemorativne šetnje u Novom Sadu i Nišu

Novosađani, kao i studenti i građani Niša, obeležili su 20 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi. U Novom Sadu je održana komemorativna šetnja i šesnaestominutna tišina kod Železničke stanice, dok su u Nišu građani i studenti protestnom šetnjom do glavne Železničke stanice odali poštu nastradalima.

Železnička stanica Novi Sad, 1. Novembar 2025. Foto Srđan Ilić Novosađani su večeras komemorativnom šetnjom i šesnaestominutnom tišinom kod Železničke stanice odali poštu poginulima u padu nadstrešnice. Tako su obeležili 20 meseci od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi. Prethodno su građani, na poziv studenata, i danas u 11.52 odali poštu poginulima. Okupljanje je počelo u 20.00 na raskrsnici kod Futoške pijace, a potom su krenuli u komemorativnu šetnju do
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Dvadeset meseci od pada nadstrešnice: Komemorativne šetnje u Novom Sadu i Nišu

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