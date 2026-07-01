Tramp: Razgovori u Dohi su veoma dobri, Iran ne sme da ima nuklearno oružje

Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi, uz posredovanje Katara i Pakistana, napreduju i "veoma su dobri", izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovivši da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje.

Donald Tramp, Foto: Tanjug AP Photo Julia Demaree Nikhinson "Što se tiče toka stvari, proces denuklearizacije Irana ide dobro. Imali su veoma dobre sastanke i videćemo kako će se razvijati", rekao je Tramp novinarima u vojnoj bazi Endruz, preneo je Rojters. On je naveo da su Sjedinjene Američke Države "izvele snažne udare na Iran", ali da se istovremeno odnosi dve strane razvijaju u pozitivnom pravcu. Tramp je istakao da su tehnički razgovori organizovani tako da