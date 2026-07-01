Više od 2.200 poginulih u zemljotresima u Venecueli, proglašena sedmodnevna žalost

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su prošle nedelje pogodila Venecuelu porastao je na 2.295 ljudi, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Foto: AP Photo/Fernando Vergara Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji kazao da je u zemljotresima, prema dosadašnjim podacima, povređeno 11.267 osoba, a da je 6.461 osoba spasena, prenosi El Pais. Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je sedam dana nacionalne žalosti za žrtve zemljotresa, počevši od ove srede, navodi španski list. Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale,