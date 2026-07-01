Amerikanci produžili licencu za poslovanje NIS-a

Reuters/Zorana Jevtić Američke vlasti dale su novi produžetak Naftnoj industriji Srbije (NIS) za nesmetano poslovanje – do kraja jula, objavili su srpski zvaničnici na mrežama.

NIS, arterija celokupne srpske privrede, od oktobra je pod američkim sankcijama zbog večinskog ruskog vlasništva, ali je Vašington više puta do sada produžavao licencu za rad naftne kompanije i pomerao rokove da mađarski MOL završi pregovore sa ruskim Gaspromom/Gaspromnjeftom o kupoprodaji većinskog udela u NIS-u. Sankcije NIS-u deo su širih mera usmerenih na ruski energetski sektor zbog rata u Ukrajini. Dok pregovori Mađara i Rusa traju, novo produžavanje licence