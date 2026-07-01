Razorni zemljotresi u Venecueli: Blizu 2.000 mrtvih, priče o čudesnim preživljavanjima

Reuters Dečak izvučen ispod ruševina u nedelju u Venecueli Više od 1.900 ljudi je poginulo, a najmanje 10.000 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli 23. juna, najnoviji su podaci zvaničnika.

Desetine hiljada se vode kao nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama. Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Flečer rekao je za agenciju Frans pres da se više od 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Spasioce „pokreće iz minute u minutu, iz sata u sat, zvuk preživelih ispod ruševina„. „Najgore je kada ti glasovi utihnu“, rekao je. Iz dana u dan se pojavljuju priče o čudesnim preživljavanjima. U nedelju, 28. juna, spasioci