Beograd prestonica trenerske struke: Košarkaška klinika "Dušan Ivković" opravdala svoju tradiciju

Kurir pre 37 minuta
Beograd prestonica trenerske struke: Košarkaška klinika "Dušan Ivković" opravdala svoju tradiciju

Beograd je minulog vikenda ponovo bio svetska prestonica trenerske struke.

Beogradska košarka klinika „Dušan Ivković“, koja je održana jubilarni 25. put uspešno je završena, ostavljajući snažan utisak da je posle četvrt veka postojanja, ne samo opravdala svoju tradiciju, već je postavila nove standarde i ispisala jednu od najznačajnijih stranica u istoriji. Klinika je u dvorani „Aleksandar Nikolić“ okupila više od 3.000 trenera i ljubitelja košarke što predstavlja apsolutni rekord i jedno od najvećih okupljanja košarkaških trenera na
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