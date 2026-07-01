Bomba u MLS-u! Levandovski napustio Evropu - Čikago Fajer dobio gol-mašinu!

Senzacija u svetskom fudbalu - poljski napadač Robert Levandovski novi je fudbaler Čikago Fajera, potvrdio je američki klub iz MLS lige.

Kako prenose američki i britanski mediji, iskusni golgeter je potpisao ugovor do kraja 2027/28 sezone, a u klub dolazi kao jedna od najvećih zvezda tima i čitave lige. Levandovski, koji je prethodno nastupao za Barselonu, stigao je kao slobodan igrač nakon isteka ugovora, a Čikago je pobedio konkurenciju iz više liga, uključujući i bogatije ponude sa Bliskog istoka, prenose strani izvori. Američki klub je transfer predstavio kao "istorijski trenutak za franšizu",