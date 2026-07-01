Debitovao na mundijalima! Đekereš: Zauvek ću pamtiti ovo Svetsko prvenstvo

Kurir pre 47 minuta
Debitovao na mundijalima! Đekereš: Zauvek ću pamtiti ovo Svetsko prvenstvo

Napadač Švedske Viktor Đekereš rekao je posle poraza od Francuske (0:3) u osmini finala Svetskog prvenstva da će, uprkos eliminaciji, zauvek pamtiti svoje prvo učešće na Mundijalu. "Ne može biti većeg takmičenja od Svetskog prvenstva.

Ovo je neverovatno iskustvo i veoma sam ponosan", rekao je Đekereš za Fifa. Švedska je u grupnoj fazi savladala Tunis 5:1, a Đekereš je na debiju na Svetskom prvenstvu upisao gol i dve asistencije. Međutim, u prvoj nokaut rundi tim selektora Grejema Potera nije uspeo da parira jednom od glavnih favorita za titulu. Đekereš je posebno zahvalio navijačima Švedske, koji su pružali podršku ekipi tokom cele utakmice uprkos porazu. "Oni su razlog zbog kojeg smo ovde. Bez
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