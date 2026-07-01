Ekspo 2027 obara rekorde: 140 međunarodnih učesnica potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu

Kurir pre 5 sati
Ekspo 2027 obara rekorde: 140 međunarodnih učesnica potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu

Međunarodno interesovanje za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd nastavlja da raste.

Učešće na najvećem međunarodnom događaju koji je Srbija do sada organizovala zvanično je potvrdilo 140 međunarodnih učesnica. Ovaj rezultat predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u pripremama za specijalizovanu izložbu, koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu okupiti države i međunarodne organizacije iz celog sveta oko teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne
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