Nestvarne scene: Meksikanci satima i satima mučili Ekvadorce uoči meča!

Kurir pre 4 minuta
Nestvarne scene: Meksikanci satima i satima mučili Ekvadorce uoči meča!

Fudbalske reprezentacije Meksika i Ekvadora od tri časa po srpskom vremenu igraju na kultnom stadionu "Asteka" utakmicu šesnaestine finala na Mundijalu.

Uoči te utakmice igrači Ekvadora nisu mogli da računaju na preko potreban mir. Ispred hotela gde su bili smešteni, Meksikanci su organizovali buku tokom cele noći. Sirene automobila, bubnjari, žurke, vatrometi... Meksikanci su neumorno satima i satima stvarali nepodnošljivu buku, sve sa ciljem da nijedan Ekvadorac nema sekund da sabere svoje misli i koncentriše se na utakmicu. Da li im je uspela taktika, ostaje da se vidi na stadionu koji će sasvim sigurno biti
Otvori na kurir.rs

Meksiko »

Potez selektora Francuske tokom utakmice protiv Švedske obišao svet - ovo nikada nismo dosad videli VIDEO

Potez selektora Francuske tokom utakmice protiv Švedske obišao svet - ovo nikada nismo dosad videli VIDEO

Nova pre 19 minuta
Kuman podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Holandije

Kuman podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Holandije

Danas pre 1 sat
Prenos, Meksiko - Ekvador: Ludnica na Asteki, Meksiko ne zna za primljen gol, ali ovaj podatak o Ekvadoru menja sve

Prenos, Meksiko - Ekvador: Ludnica na Asteki, Meksiko ne zna za primljen gol, ali ovaj podatak o Ekvadoru menja sve

Večernje novosti pre 28 minuta
Zemljotres kod zapadne obale Meksika

Zemljotres kod zapadne obale Meksika

Politika pre 1 sat
Francuska na krilima Mbapea pregazila Švedsku u istorijskoj večeri za osminu finala Svetskog prvenstva

Francuska na krilima Mbapea pregazila Švedsku u istorijskoj večeri za osminu finala Svetskog prvenstva

Nova pre 1 dan
Kuman podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Holandije

Kuman podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Holandije

Radio sto plus pre 1 dan
Slonovi u suzama: Holand odveo Norvešku na Brazil

Slonovi u suzama: Holand odveo Norvešku na Brazil

Sport klub pre 5 sati
Meksiko »

Ključne reči

Meksiko

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3578 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3578 dinara

RTV pre 39 minuta
Potez selektora Francuske tokom utakmice protiv Švedske obišao svet - ovo nikada nismo dosad videli VIDEO

Potez selektora Francuske tokom utakmice protiv Švedske obišao svet - ovo nikada nismo dosad videli VIDEO

Nova pre 19 minuta
Fabricio Romano se oglasio zbog Partizana: Pregovori traju, veliki talenat na pragu odlaska

Fabricio Romano se oglasio zbog Partizana: Pregovori traju, veliki talenat na pragu odlaska

Mondo pre 24 minuta
Skoro 2.000 mrtvih u zemljotresu u Venecueli! Katastrofa nezapamćenih razmera, jauci pod ruševinama ne prestaju!

Skoro 2.000 mrtvih u zemljotresu u Venecueli! Katastrofa nezapamćenih razmera, jauci pod ruševinama ne prestaju!

Kurir pre 24 minuta
Bomba u MLS-u! Levandovski napustio Evropu - Čikago Fajer dobio gol-mašinu!

Bomba u MLS-u! Levandovski napustio Evropu - Čikago Fajer dobio gol-mašinu!

Kurir pre 19 minuta