Novi detalji stravičnog požara u desetospratnici! Ima mrtvih i povređenih, čovek u panici beži preko balkona od vatrene stihije, strašan snimak (video)

Kurir pre 1 sat  |  BBC)
Novi detalji stravičnog požara u desetospratnici! Ima mrtvih i povređenih, čovek u panici beži preko balkona od vatrene…

Najmanje šest ljudi je poginulo, a nekoliko drugih je povređeno u požaru koji je izbio u desetospratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu, saopštila je belgijska policija.

Gust dim se vijorio sa osmog sprata zgrade u okrugu Linkeroever, nakon što je požar izbio neposredno pre 10:00 časova po lokalnom vremenu u sredu. Dramatičan snimak prikazuje čoveka kako se penje sa svog balkona kroz komšijin prozor kako bi pobegao od crnog dima. Policija kaže da više od 200 ljudi živi u bloku i da je vatrogasna služba evakuisala 80 stanova u zgradi. Kažu da je požar izazvan tehničkim problemom u prizemlju. "Ovde u Linkeroeveru je odneo veliki broj
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