Obrisana FIFA objava i milioni u igri! Vinčićeva odluka pokrenula lavinu sumnji – prekinuo kontru i izazvao bes!

Kurir pre 56 minuta
Obrisana FIFA objava i milioni u igri! Vinčićeva odluka pokrenula lavinu sumnji – prekinuo kontru i izazvao bes!

Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2:0 i plasirali se u osminu finala Svetskog prvenstva, ali utakmicu u Meksiko Sitiju obeležila je velika kontroverza oko odluke glavnog sudije Slavka Vinčića.

U 25. minutu, dok je Meksiko imao obećavajuću kontru i napad u punom jeku, Vinčić je dosudio prekršaj na sredini terena i u istom trenutku poslao igrače na obaveznu pauzu za hidrataciju, što je izazvalo bes na tribinama i lavinu komentara na društvenim mrežama. Navijači tvrde da je sudija presekao akciju u momentu kada je Meksiko bio u idealnoj poziciji za pogodak, a posebno ih je razbesnelo što je odluka došla bez puštanja prednosti. Dodatnu buru izazvalo je novo
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