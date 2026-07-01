Prijem za delegacije gradova pobratima: Velika svečanost u Kruševcu povodom Vidovdana

Kurir pre 10 minuta
Prijem za delegacije gradova pobratima: Velika svečanost u Kruševcu povodom Vidovdana

Povodom Dana grada Vidovdana, u Gradskoj upravi Kruševca, priređen je tradicionalan prijem za goste, delegacije gradova pobratima.

Na svečanosti goste je pozdravio gradonačelnik Ivan Manojlović. - Danas ovde, u okviru obeležavanja Vidovdanskih svečanosti ne svedočimo da postoje granice, da postoje različitosti i podele već jedino što se deli među nama je ljubav, poštovanje, zajedničko razumevanje i želja da ovo naše bratstvo traje i da se prenese i na buduće generacije. Vi kao braća, niste gosti u našem gradu i upravo to je za nas najveće bogatstvo. U vremenu brojnih izazova, prijateljstva
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Prijem za delegacije gradova pobratima: Velika svečanost u Kruševcu povodom Vidovdana

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