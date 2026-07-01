Stupila na snagu nova taksa za Temu i Shein i izazvala pometnju: Šta čeka kupce iz Srbije?

Ipak, od 1. jula 2026. godine u Evropskoj uniji stupaju na snagu nova pravila za male pošiljke iz zemalja van EU, zbog čega se mnogi pitaju da li će se promene odraziti i na kupce u Srbiji.

Iako se nova dažbina od 3 evra primenjuje isključivo na pošiljke koje ulaze u Evropsku uniju, stručnjaci upozoravaju da bi posledice mogle da se osete i van granica EU kroz više cene proizvoda, manje akcija i drugačiju organizaciju isporuke. Evo šta se zapravo menja i šta to znači za građane Srbije. Evropska unija uvodi novu naknadu od 3 evra za male pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu iz zemalja van EU. Cilj ove mere je da se ojača kontrola ogromnog broja