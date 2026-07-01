Znamo za šta smo sposobni: Fudbaler Francuske poslao moćnu poruku rivalima

Vezista Francuske Orelijen Čuameni rekao je posle pobede nad Švedskom da je njegov tim ostvario cilj i da se sada okreće narednom izazovu na Svetskom prvenstvu. "Bila je to teška utakmica, ali smo došli ovde sa željom da pobedimo i uspeli smo u tome.

Sada moramo da se oporavimo i pripremimo za naredni meč", rekao je Čuameni, a preneo Bi Bi Si (BBC). Francuska je u Njujorku pobedila Švedsku 3:0, i izborila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva. Čuameni je istakao da Francuska veruje u svoje kvalitete i da ekipa ostaje fokusirana na zajednički cilj. "Znamo za šta smo sposobni, i u napadu i u odbrani. Ostajemo koncentrisani na ono što kao tim treba da radimo. Moramo da nastavimo da idemo napred i da gledamo