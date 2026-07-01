Venecuela nedelju dana nakon razornih zemljotresa: Potraga za desetinama hiljada nestalih u ruševinama se nastavlja

Mašina pre 7 sati  |  Mašina
Venecuela nedelju dana nakon razornih zemljotresa: Potraga za desetinama hiljada nestalih u ruševinama se nastavlja

U sredu, 24. juna, Venecuelu su pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,4 stepeni Rihtera u razmaku od nekoliko sekundi. Nakon njih je bilo i stotinak slabijih potresa. Potraga za desetinama hiljada nestalih ne prestaje, a zvanično je poginulo više od 1700 ljudi.

Srušeni su čitavi stambeni blokovi dok su ljudi još bili u njima. Preko 58 hiljada zgrada je uništeno ili oštećeno. Organizacije civilnog društva u Venecueli udružile su se i napravile internet stranice kako bi pomogle ljudima da pronađu nestale članove porodice, prenosi Gardijan. Međunarodna organizacija za migracije Ujednjenih nacija saopštila je preko šest miliona ljudi može biti pogođeno nesrećama i da će im biti potrebno sklonište, voda, medicinska pomoć i
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