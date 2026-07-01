AMSS: Saobraćaj pojačan zbog sezone odmora, zadržavanja na granicama nema

Moj Novi Sad pre 22 minuta
AMSS: Saobraćaj pojačan zbog sezone odmora, zadržavanja na granicama nema
Saobraćaj će biti većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima graničnim prelazima zbog početka sezone odmora, zbog čega se vozačima savetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Čekanja nema ni na graničnim prelazima, ni za putnička, ni za teretna vozila.
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