Student Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Osnovni sud u Pančevu proglasio je Andreja Tanka krivim za ometanje službenog lica i izrekao mu je meru uslovnog kućnog pritvora od šest meseci.

Ta kazna neće biti izvršena ukoliko u naredne 2 godine ne počini novo krivično delo. U to vreme su uračunata tri meseca koja je Tanko već proveo u pritvoru. Andrej Tanko nije bio prisutan na izricanju presude, jer se, kako je objasnio advokat odbrane, nalazi na putu. Tužilaštvo je prethodno u završnoj reči tvrdilo da je nesumnjivo dokazano da je Tanko počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret i da se ne može smatrati da je delo performans, kako je tvrdio.