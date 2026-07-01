Fabricio Romano se oglasio zbog Partizana: Pregovori traju, veliki talenat na pragu odlaska

Ognjen Ugrešić (19) mogao bi da napusti Partizan uskoro.

Zbog njega se oglasio poznati novinar Fabricio Romano i kako stvari stoje veliki talenat crno-belih bi svoj 20. rođendan (15. jula) mogao da proslavi u Italiji. "Bolonja je uspostavila kontakte sa Partizanom oko Ognjena Ugrešića. Talentovani vezista je zainteresovan i pregovori se nastavljaju", napisao je Romano na društvenim mrežama. Prema specijalizovanom portalu "Transfermarktu" njegova vrednost je 10 miliona evra. Ostaje da se vidi i da li će obeštećenje da