Fabricio Romano se oglasio zbog Partizana: Pregovori traju, veliki talenat na pragu odlaska

Mondo pre 24 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Fabricio Romano se oglasio zbog Partizana: Pregovori traju, veliki talenat na pragu odlaska

Ognjen Ugrešić (19) mogao bi da napusti Partizan uskoro.

Zbog njega se oglasio poznati novinar Fabricio Romano i kako stvari stoje veliki talenat crno-belih bi svoj 20. rođendan (15. jula) mogao da proslavi u Italiji. "Bolonja je uspostavila kontakte sa Partizanom oko Ognjena Ugrešića. Talentovani vezista je zainteresovan i pregovori se nastavljaju", napisao je Romano na društvenim mrežama. Prema specijalizovanom portalu "Transfermarktu" njegova vrednost je 10 miliona evra. Ostaje da se vidi i da li će obeštećenje da
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