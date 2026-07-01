Nevreme samo što nije počelo u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ na pljuskove sa grmljavinom (foto)

Mondo pre 32 minuta  |  Aleksandar Blagić
Nevreme samo što nije počelo u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ na pljuskove sa grmljavinom (foto)

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio nevreme u više delova Srbije večeras u toku noći.

Kiša uz pljuskove sa grmljavinom će padati u Šumadiji i Vojvodini, a tokom noći srede na četvrtak u zapadnim, centralnim i jugozapadnim delovima Srbije, dok će oko ponoći početi grmljavinski pljuskovi u Borskom i Zaječarskom okrugu zbog čega je hitno upozorenje izdao RHMZ. "Tokom večeri na istoku, kao i ponegde u Šumadiji, pljuskovi i grmljavina, koji lokalno mogu biti intenzivniji. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim
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