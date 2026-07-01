NIS se oglasio o novoj licenci: Ovo su svi detalji produžene dozvole za rad

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
NIS se oglasio o novoj licenci: Ovo su svi detalji produžene dozvole za rad

Naftna kompanija Srbije NIS oglasila se danas prepodne saopštenjem povodom nove licence za rad koja važi do 31. jula ove godine.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti. "Kompanija NIS dobila je od Ministarstva finansija SAD novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 31. julom 2026. godine. Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost
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