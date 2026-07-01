Od danas obavezan TAG uređaj za ova vozila: Novo pravilo stupilo na snagu, kazne do 2.000.000 dinara

Mondo pre 2 sata  |  Jovana Radovanović
Od danas obavezan TAG uređaj za ova vozila: Novo pravilo stupilo na snagu, kazne do 2.000.000 dinara
Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13), a preduzeće Putevi Srbije saopštilo je ranije da su doneli odluku da se puna primena zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, kao i od 10.000 do
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