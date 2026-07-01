Seizmolog Mladenović otkrila da li Srbiji preti jak zemljotres: Potres kod Leskovca uznemirio javnost

Danas je okolinu Leskovca pogodio zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali zbog čega se javio strah u javnosti od novog, snažnijeg potresa u narednom periodu.

Svet i dalje u šoku prati dešavanja nakon razornih zemljotresa u Venecueli koji je odneo više od 1.000 života, a seizmolog dr Ana Mladenović je u razgovoru za " Blic" objasnila da Srbiji ne preti snažnije podrhtavanje nakon današnjeg zemljotresa kod Leskovca. Zemljotres magnitude 3,9 stepeni je registrovan danas u 9.46 časova. Hipocentar je bio na dubini od oko pet kilometara. Prema rečima seizmologa Dr Ane Mladenović, višeg naučnog saradnika Rudarsko-geološkog