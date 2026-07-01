Sudija prekinuo kontru Meksika zbog reklama: Pogledajte haos koji je izazvao Slavko Vinčić

Mondo pre 9 minuta  |  Milutin Vujičić
Sudija prekinuo kontru Meksika zbog reklama: Pogledajte haos koji je izazvao Slavko Vinčić

Meksiko je pobedio Ekvador 2:0 (2:0) golovima Kinjonesa i Himeneza i tako je obezbedio plasman u osminu finala, a osim po ovome - susret u Meksiko Sitiju ćemo pamtiti po još dve stvari.

Meč je kasnio sat vremena zbog najavljene oluje u blizini stadiona, što je novo pravilo, dok je još jedna "novotarija" iznervirala navijače. Takozvana "pauza za hidrataciju" koja je uvedena na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi kako bi se igrači osvežili na polovini poluvremena, a zapravo da bi TV emiteri zaradili dodatni novac od reklama, pozvana je u najgorem mogućem momentu. Glavni sudija Slavko Vinčić kao da je zaboravio da mora da prekine utakmicu na
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