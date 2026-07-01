MOL dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je danas odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila je sinoć operativnu licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije za još 30 dana, do 31. jula. Prethodni rok za obe licence bio je 1. jul. Da podsetimo, NIS je 26. juna Ministarstvu finansija SAD podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. U obrazloženju je tada navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje