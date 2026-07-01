Ambasador Irske u Srbiji: Proširenje bilo i biće prioritet

Ambasador Irske u Srbiji Kevin Kolgan izjavio je danas da je njegovoj zemlji proširenje Evropske unije uvek bio i biće prioritet. "Želimo da vidimo Uniju koja raste.

Irska je imala puno koristi od članstva, od najsiromašnije članice smo postali, ne najbogatija, ali nismo daleko od najbogatije. Zbog EU imamo i mir, nema više nereda na severu. I želimo da i drugi osete benefite", rekao je ambasador poslanicima u Skupštini Srbije. On je na sednici Odbora za evropske integracije predstavio prioritete irskog predsedavanja Savetu EU za drugu polovinu 2026. godine, među kojima je istakao konkurentnost, unapređenje dobrostanja i