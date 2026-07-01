Seizmološki zavod o zemljotresu kod Leskovca: Potres jačine 3,8 stepeni, pratimo razvoj seizmičke aktivnosti na jugu Srbije

Nedeljnik pre 2 sata
Seizmološki zavod o zemljotresu kod Leskovca: Potres jačine 3,8 stepeni, pratimo razvoj seizmičke aktivnosti na jugu Srbije

Mreža seizmoloških stanica Republičkog seizmološkog zavoda registrovala je danas, 1. jula 2026. godine, u 09 časova i 46 minuta po lokalnom vremenu, zemljotres magnitude 3.8 jedinica po Rihterovoj skali sa epicentrom lociranim 7 kilometara jugozapadno od Leskovca.

Prema stručnom izveštaju koji potpisuje v. d. direktora zavoda Ljiljana Vućić Glavatović, centar potresa bio je na dubini od 5 kilometara. „Prema preliminarnoj analizi, zemljotres je registrovan u okviru aktivnih rasednih struktura koje pripadaju Južnomoravskom seizmogenom području, jednoj od značajnijih tektonski aktivnih zona u Srbiji. Plitka dubina žarišta doprinela je da se zemljotres relativno jasno oseti na širem lokalnom području“, ističe se u izveštaju.
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