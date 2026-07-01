Majka članice Nove demokratije podlegla povredama zadobijenim u napadu na njihov dom u Solunu

Sedamdesetogodišnja majka članice grčke stranke Nova demokratija Afrodite Nestore preminula je nakon što je podlegla povredama zadobijenim u napadu u Solunu.

Bila je na intenzivnoj nezi u bolnici Hipokratio sa teškim respiratornim komplikacijama i opekotinama. Nestora, članica stranke ND, leči se na hirurškom odeljenju, dok je njen otac takođe hospitalizovan sa blagim respiratornim problemima u plućnoj klinici. Incident je pod istragom, prenosi Amna. Podsetimo, u ranim jutarnjim časovima napadnuti su domovi članova grčke stranke Nova demokratija u Solunu, pri čemu je najmanje pet osoba povređeno. Prema prvim nalazima