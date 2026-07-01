Napadi na domove članova Nove demokratije u Solunu: Povređeno petoro, obišao ih premijer Micotakis

Newsmax Balkans pre 1 sat
Napadi na domove članova Nove demokratije u Solunu: Povređeno petoro, obišao ih premijer Micotakis

U ranim jutarnjim časovima napadnuti su domovi članova grčke stranke Nova demokratija u Solunu, pri čemu je najmanje pet osoba povređeno. Premijer Kirijakos Micotakis doputovao je u Solun kako bi u bolnici obišao povređene.

Prema prvim nalazima istrage, dvojica počinilaca napada na rukovodioce Nove demokratije u Solunu bacila su kanistere sa zapaljivom materijom na tri kuće u roku od 17 minuta, a potom su pobegli na motociklu. Prvi napad je zabeležen u 4.18 sati u Pileji kada su napadači postavili i zapalili bocu sa eksplozinom tečnošću ispred objekta u vlasništvu predsednika Upravnog odbora Nove demokratije Soluna Zisisa Joakimovica. Nekoliko minuta kasnije, u 4.23, dogodio se napad
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