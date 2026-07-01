Rhmz upozorava na nepogode u Beogradu, Pčinskom i Jablaničkom okrugu: Očekuju se intenzivni pljuskovi, jak vetar i grad

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na visoke temperature, ali i na vremenske nepogode koje se očekuju širom Srbije, uz intenzivne pljuskove, jak i olujni vetar i lokalnu pojavu grada.

Kako piše u izveštaju, tokom noći ka četvrtku i u četvrtak u pojedinim delovima Beograda se očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar. Hitno upozorenje izdato je i za područje Pčinjskog i Jablaničkog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode. U izveštaju RHMZ se navodi da će u narednih sat vremena na području Pčinjskog i Jablaničkog okruga lokalno obilni plјuskovi sa grmlјavinom uz kratkotrajnu pojavu grada.