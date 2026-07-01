Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Rihteru pogodio region Leskovca: Osetio se u više opština u dolini Južne Morave

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Rihteru pogodio region Leskovca: Osetio se u više opština u dolini Južne Morave

Zemljotres magnitude 3,8 jedinica Rihterove skale registrovan je u 9.46 časova u regionu mesta Leskovac, objavio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara, a epicentar sedam kilometara jugozapadno od Leskovca, preneo je RSZ. U epicentralnoj oblasti zemljotres se osetio sa teorijskim intenzitetom od IV-V stepeni Merkalijeve skale, posebno u sledećim mestima: Leskovac, Vučje, Vlasotince, Lebane, kao i u drugim mestima u dolini Južne Morave. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Prema preliminarnoj
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