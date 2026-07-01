Lavrov: Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine

NIN pre 6 sati  |  Tanjug
Lavrov: Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas u razgovoru u Moskvi sa predsednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) Mirjanom Špoljarić da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo, a da Zapad pokušava da to opravda.

Lavrov je rekao da će Rusija po svaku cenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava, ukazujući da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine, preneo je Sputnjik. "Ovi pokušaji su posebno očigledni u kontekstu krize u Ukrajini, gde zapadne zemlje ulažu sve napore da opravdaju i zaštite kijevski režim koji svakodnevno čini teška kršenja humanitarnog prava i zločine protiv
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