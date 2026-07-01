"Najpre borbe moraju da prestanu": Merc nagovestio mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
"Najpre borbe moraju da prestanu": Merc nagovestio mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka

Nemački kancelar Fridrih Merc nagovestio je danas mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali i istakao da oružani sukobi moraju potpuno da prestanu pre nego što se počne sa obnovom. "Čim dođemo do teme obnove uništene infrastrukture u regionu, razgovaraćemo.

Ali pre svega, borbe moraju da prestanu", rekao je Merc, prenosi Rojters. U maju je Merc izjavio da su Sjedinjene Američke Države "ponižene" jer nisu uspele da postignu dogovor sa Iranom i ocenio da Vašington "nema strategiju". Merc je takođe najavio da će se Nemačka obavezati na finansiranje Ukrajine na predstojećem samitu NATO-a u Turskoj sledeće sedmice. "Nemačka vlada predlaže da, kao evropski saveznici u NATO-u, preuzmemo novu finansijsku obavezu prema
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tehnički razgovori SAD i Irana u Dohi; Tramp: Iran ne sme da ima nuklearno oružje

BLISKOISTOČNI SUKOB: Tehnički razgovori SAD i Irana u Dohi; Tramp: Iran ne sme da ima nuklearno oružje

RTV pre 59 minuta
Tramp: Iran ne sme imati nuklearno oružje; Pezeškijan: Finansijska ograničenja ublažena

Tramp: Iran ne sme imati nuklearno oružje; Pezeškijan: Finansijska ograničenja ublažena

RTS pre 1 sat
"Izmišlja stvarnost i plaši narod": Oštre optužbe na račun Netanjahua

"Izmišlja stvarnost i plaši narod": Oštre optužbe na račun Netanjahua

Večernje novosti pre 59 minuta
Tramp posle više od 120 dana rata i iznenadnih "napada u samoodbrani": "Dobar je Iran, odlično se slažemo"

Tramp posle više od 120 dana rata i iznenadnih "napada u samoodbrani": "Dobar je Iran, odlično se slažemo"

Blic pre 3 sata
"Denuklearizacija napreduje, održali smo dobre sastanke": Tramp izjavio da se Amerika i Iran dobro slažu

"Denuklearizacija napreduje, održali smo dobre sastanke": Tramp izjavio da se Amerika i Iran dobro slažu

Mondo pre 3 sata
Žele da naplaćuju prolaz brodova: Iran odlučan da izbori međunarodno priznanje kontrole nad Ormuzom

Žele da naplaćuju prolaz brodova: Iran odlučan da izbori međunarodno priznanje kontrole nad Ormuzom

Dnevnik pre 3 sata
Zapaljiva poruka iz Teherana: "Ormuz je naš i biće kontrolisan"

Zapaljiva poruka iz Teherana: "Ormuz je naš i biće kontrolisan"

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranBliski IstokUkrajinaVašingtonRojtersNemačkaTurska

Svet, najnovije vesti »

Ko je Vadim Jermolajev, ukrajinski tajkun za koga se tvrdi da je bio meta bombaškog napada u Monaku?

Ko je Vadim Jermolajev, ukrajinski tajkun za koga se tvrdi da je bio meta bombaškog napada u Monaku?

Danas pre 59 minuta
Samo od prodaje satova sa svojim imenom zaradio 4,7 miliona dolara: Tramp za godinu dana uz pomoć i kriptovaluta postao…

Samo od prodaje satova sa svojim imenom zaradio 4,7 miliona dolara: Tramp za godinu dana uz pomoć i kriptovaluta postao milijarder

Danas pre 2 sata
Engleski gradovi na 3 godine zabranili konzumiranje alkohola u javnosti

Engleski gradovi na 3 godine zabranili konzumiranje alkohola u javnosti

Blic pre 4 minuta
"Ovo može da sruši sve pred sobom!" Neverovatan fenomen snimljen na jezeru u Nemačkoj: Vodeni tornado na pogon od 150 km/h…

"Ovo može da sruši sve pred sobom!" Neverovatan fenomen snimljen na jezeru u Nemačkoj: Vodeni tornado na pogon od 150 km/h (video)

Kurir pre 4 minuta
Helikopter srušio se u Arpaško more: U togu je potraga za američkim pilotom

Helikopter srušio se u Arpaško more: U togu je potraga za američkim pilotom

Kurir pre 4 minuta