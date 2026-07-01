"Najpre borbe moraju da prestanu": Merc nagovestio mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka

Nemački kancelar Fridrih Merc nagovestio je danas mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali i istakao da oružani sukobi moraju potpuno da prestanu pre nego što se počne sa obnovom. "Čim dođemo do teme obnove uništene infrastrukture u regionu, razgovaraćemo.

Ali pre svega, borbe moraju da prestanu", rekao je Merc, prenosi Rojters. U maju je Merc izjavio da su Sjedinjene Američke Države "ponižene" jer nisu uspele da postignu dogovor sa Iranom i ocenio da Vašington "nema strategiju". Merc je takođe najavio da će se Nemačka obavezati na finansiranje Ukrajine na predstojećem samitu NATO-a u Turskoj sledeće sedmice. "Nemačka vlada predlaže da, kao evropski saveznici u NATO-u, preuzmemo novu finansijsku obavezu prema