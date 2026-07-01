"Bomba" iz NBA lige, Bogdan Bogdanović potpisao za novi klub - ništa od povratka u Evropu

Bogdan Bogdanović, doskorašnji košarkaš Los Anđeles Klipersa i kapiten reprezentacije Srbije, karijeru će nastaviti u redovima Hjuston Roketsa.

Kako je preneo Šems Čaranija, čuveni novinar portala ESPN, Bogdanović je postigao dogovor sa timom iz Teksasa. On je parafirao saradnju na jednu godinu. Bogdanović je, podsećamo, prethodne dve sezone igrao za Kliperse koje je napustio pre dva dana. Usledio je period neizvesnosti, spominjao se povratak u Evropu, ali od toga, bar zasad, neće biti ništa. Bogdanović bi trebalo da donese dodatnu opciju Roketsima, čije prve zvezde su Kevin Durent, Fred Vanvlit, kao i