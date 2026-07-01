"Dok su ljudi na ulici, za nas ima nade": Okupljanja u Novom Sadu povodom 20 meseci od pada nadstrešnice

Dvadeset meseci je prošlo od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je stradalo 16 osoba, među kojima i deca. U tom gradu će se građani danas okupiti da odaju poštu žrtavama u 11.52h i u 20h.

Novinar Aleksandar Latas kaže da je "veoma bitno da su ti ljudi i dalje ovde". "Oni su naša poslednja nada da se jednog dana zalečimo do normalnog društva. Vlast je pokušala na sve načine da spreči ova okupljanja, ali ljudi su ostali ustrajni. Dok su oni na ulici, za nas ima nade", kaže on, prenosi N1. Dodaje da je važno da ti ljudi budu i dalje na ulici i podsećaju na ono što se dogodilo. Prema njegovim rečima, "teško je živeti u Novom Sadu". "Ljudi su besni,