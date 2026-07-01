Kurtoa zamalo poklonio gol Senegalu, Belgijanci katastrofalni - de Brujne "pobrkao sportove"

Nova pre 4 minuta
Kurtoa zamalo poklonio gol Senegalu, Belgijanci katastrofalni - de Brujne "pobrkao sportove"

Reprezentativci Belgije i Senegala odmeriće snage u šesnaestini finala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Pobednik ovog duela odmeriće snage sa boljim iz duela Bosne i Hercegovine i selekcije domaćina, SAD. Centaršut Manea, šutirao je glavom Sar, pogodio stativu, lopta se odbila na nogu Dijari - 1:0 za Senegalce! Utakmica se igra na stadionu Lumens gde svoje mečeve igraju Sijetl Sihoksi, što je potencijalno uticalo na de Brujnea da zaboravi šta se igra, pošto je njegov šut u 18. minutu više ličio na fild gol u NFL šampionatu nego na udarac koji je za cilj imao da
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