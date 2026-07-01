Moćni Đoković preslišao Cicipasa 12. put zaredom za treće kolo Vimbldona, Novak najbolji kad je bilo najbitnije

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je pobedio Stefanosa Cicipasa sa 3:0, po setovima 6:3, 6:4, 6:2.

Đoković sada vodi sa 13-2 u međusobnim duelima, od kojih su dva odigrana u finalima grend slemova. Oba puta je Novak bio bolji. Poslednji put je Cicipas pobedio Đokovića još davne 2019. godine na Mastersu u Šangaju, a onda je izgubio čak 12 puta zaredom. Cicipas je imao dve vezane brejk lopte, ali je Novak naterao rivala na dve greške. Đoković je sačuvao svoj servis i zatvorio meč. Noletime. Idemo! pic.twitter.com/CGthaAq1se Đoković je nadmudrio rivala na mreži za