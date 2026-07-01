Nastavlja se isporuka nafte NIS-u: Janafu produžena licenca OFAK-a

Nova pre 21 minuta
Nastavlja se isporuka nafte NIS-u: Janafu produžena licenca OFAK-a

Janaf je saopštio da je dobio licencu od Ofaka do 31. jula 2026. godine, kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije Ugovora o transportu nafte sklopljenim sa NIS-om.

JANAF d.d. je u saradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurao produljenje licence OFAC-a za nastavak izvršavanja ugovornih obveza prema kompaniji NIS a.d., s važenjem do 31. jul 2026. godine, navodi se u saopštenju. Izdavanjem licence od strane OFAC-a nastavlja se, kako se navodi, kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim merama, prenosi N1. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke
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