Nastavlja se isporuka nafte NIS-u: Janafu produžena licenca OFAK-a

Janaf je saopštio da je dobio licencu od Ofaka do 31. jula 2026. godine, kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte u sklopu realizacije Ugovora o transportu nafte sklopljenim sa NIS-om.

JANAF d.d. je u saradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurao produljenje licence OFAC-a za nastavak izvršavanja ugovornih obveza prema kompaniji NIS a.d., s važenjem do 31. jul 2026. godine, navodi se u saopštenju. Izdavanjem licence od strane OFAC-a nastavlja se, kako se navodi, kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim merama, prenosi N1. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke