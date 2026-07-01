Nekada finale grend slema, sada drugo kolo: Novak na Vimbldonu igra protiv posrnulog asa

Nova pre 59 minuta
Nekada finale grend slema, sada drugo kolo: Novak na Vimbldonu igra protiv posrnulog asa

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, uspešno je započeo pohod na svoj 8. vimbldonski pehar i istorijsku 25. grend slem titulu, ali je na samom startu morao da prođe kroz pravi tročasovni rolerkoster.

Nakon epske borbe koja je trajala tri sata i 12 minuta, Novak je srušio žilavog 99. tenisera sveta, Kineza Jibinga Vua, rezultatom 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Meč na Centralnom terenu obeležila je neverovatna podrška koju je kineski teniser imao sa tribina, praćena specifičnim, gromoglasnim uzvicima „Vuuu“, koje je Đoković na kraju uspeo da utiša i slomi otpor rivala kada je bilo najvažnije. „Praktično smo odigrali dva potpuno različita meča. Kada se krov zatvori, trava
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