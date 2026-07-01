Počinje irsko predsedavanje EU: Konkurentnost, bezbednost i proširenje u fokusu

Nova pre 1 sat
Počinje irsko predsedavanje EU: Konkurentnost, bezbednost i proširenje u fokusu

Danas počinje irsko predsedavanje EU, čiji će prioriteti, s obzirom na nestabilnost i izazove u svetu, biti evropska konkurentnost, evropske vrednosti i evropska bezbednost.

Kako se navodi na sajtu irskog predsedavanja EU, to su tri međusobno povezana stuba i predsedavanje Savetu intenzivno će raditi na predlozima u okviru svakog od njih, kao i na prioritetima koji se protežu na sva tri, uključujući stalnu podršku Ukrajini i globalni angažman EU. "U neizvesnom vremenu, radićemo i na jačanju i stabilizaciji odnosa EU sa susedima i partnerima širom sveta, uključujući Veliku Britaniju i SAD", navodi se u Programu. Na planu proširenja EU,
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