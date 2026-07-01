Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Nova pre 1 sat
Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Guverner ukrajinske Dnjepropetrovske oblasti Aleksandar Hanža objavio je danas da je ruska vojska tokom noći napala pet benzinskih stanica u tom regionu, pri čemu je jedna žena poginula.

Hanža je u poruci na Telegramu dodao da je još troje ljudi povređeno, prenosi agencija Rojters (Reuters). U odvojenom napadu na autobus u Hersonu, na jugu Ukrajine, dve osobe su poginule, a pet je ranjeno, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Prokudin. Rusija je u poslednje vreme pojačala napade na benzinske pumpe, dok Ukrajina skoro svakog dana izveštava o napadima u Zaporoškoj, Sumskoj, Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Serbian News Media pre 19 minuta
Ukrajina traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda EU za vojnu pomoć

Ukrajina traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda EU za vojnu pomoć

NIN pre 14 minuta
Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Danas pre 9 minuta
Ukrajina traži 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda za vojnu pomoć

Ukrajina traži 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda za vojnu pomoć

Insajder pre 49 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda EU za vojnu pomoć

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda EU za vojnu pomoć

RTV pre 1 sat
Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

Ukrajinske vlasti: Rusija tokom noći napala pet benzinskih stanica, poginula jedna žena

N1 Info pre 1 sat
(Video) Rakete i dronovi lete na sve strane! Ima mrtvih u žestokom obračunu Rusije i Ukrajine: Benzinske pumpe u plamenu!

(Video) Rakete i dronovi lete na sve strane! Ima mrtvih u žestokom obračunu Rusije i Ukrajine: Benzinske pumpe u plamenu!

Blic pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerUkrajinaRojtersRusijaHerson

Svet, najnovije vesti »

Jaka oluja pogodila Rumuniju, najmanje jedna osoba poginula

Jaka oluja pogodila Rumuniju, najmanje jedna osoba poginula

RTV pre 9 minuta
Putovanje koje joj je promenilo život: Vratila se iz Indije sa 38 parazita u mozgu

Putovanje koje joj je promenilo život: Vratila se iz Indije sa 38 parazita u mozgu

N1 Info pre 14 minuta
Velika oluja nakon toplotnog talasa u Rumuniji, jedna osoba poginula

Velika oluja nakon toplotnog talasa u Rumuniji, jedna osoba poginula

N1 Info pre 4 minuta
Šef NATO: Ako zbog nečega ne mogu da zaspim to je Rusija

Šef NATO: Ako zbog nečega ne mogu da zaspim to je Rusija

Sputnik pre 14 minuta
Broj zaraženih raste iz dana u dan: Opasna epidemija odnela skoro 400 života, evo kakve su šanse da se proširi van žarišta…

Broj zaraženih raste iz dana u dan: Opasna epidemija odnela skoro 400 života, evo kakve su šanse da se proširi van žarišta

Blic pre 19 minuta